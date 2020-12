Algunos meses han pasado desde la franja política que tuvo lugar en vísperas al plebiscito constitucional que se desarrolló en Chile, en el cual triunfó la opción Apruebo por la redacción de una nueva Constitución.

En este sentido, llamó la atención la aparición de diversos actores en el espacio de la mencionada alternativa. Muchos de ellos interpretaron a personajes ícono de las teleseries chilenas.

Uno de videos mostró a la icónica familia de los ‘Los SaSa’, perteneciente a la serie Brujas, la cual no contó con uno de sus integrantes claves: la actriz Antonia Santa María.

En conversación con el podcast Impacto en el Rostro, la artista habló de esta situación y no escondió su disconformidad por no haber participado en la franja junto a los demás actores (Solange Lackington, Alejandro Trejo y Héctor Morales).

“Era una familia muy chilena, tenía esta cosa popular, pero también con esta cosa aspiracional que tiene la sociedad chilena, la oportunidad de tener la plata, pero a la vez, no dejar de ser quien eres, porque seguían en la feria, en la Vega, seguían compartiendo con los suyos pero muy generosos porque ahora tenían plata (…) Creo que representaba muy bien a la familia chilena, esa fue la gracia”, sostuvo.

Respecto a su ausencia en el clip, Santa María indicó que no fue invitada por quienes lo ejecutaron, situación que le causó “pena” y “rabia”.

“No me invitaron y me dio mucha pena la verdad. Habría participado sin duda por varias razones. Uno porque me dio pena que se vendiera un poco como el regreso de ‘Los SaSa’ después de 15 años y yo decía ‘pero si también soy de parte y no estoy’. Eso fue lo que me dio más pena, decir ‘bah, si éramos los 4, por qué no”, indicó.

“Lo otro que me dio es rabia, porque es un momento político que está muy complejo en donde está todo muy polarizado, en el ambiente del teatro más aún, entonces no participar de eso, no porque uno diga ‘oh, es la media franja”, agregó.

Por último, la actriz indicó que realizó un reclamo por la situación que vivió en ese entonces.

“Hice mi alegato a quien creía que tenía que hacerlo, que no sé si era la persona, pero una vez que lo dije se me olvidó el tema”, concluyó.