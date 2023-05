NCT ha perdido un integrante: Lucas, que no participaba activamente desde hace casi dos años, ha hecho oficial su salida del grupo de K-pop y todas sus subunidades, incluyendo WayV.

La agencia surcoreana SM Entertainment anunció que el cantante chino Wong Yukhei (Huang Xuxi), más conocido por su nombre artístico Lucas, abandonará oficialmente los grupos de K-pop NCT y sus subunidades, incluyendo NCT U y el grupo de pop chino (C-pop) WayV.

El artista permanecía inactivo en el mundo del espectáculo desde agosto de 2021, cuando se vio envuelto en una gran polémica que involucraba su vida privada.

En dicho entonces, el idol de K-pop fue acusado de un presunto comportamiento inadecuado hacia algunas de sus ex parejas, incluyendo infidelidad y otros rumores.

En un comunicado, SM Entertainment informó que con Yukhei decidieron que a futuro se dedicará a desarrollar actividades en solitario y no participará nuevamente de NCT ni sus subunidades.

“Les pedimos su comprensión y su apoyo continuo, dado que esta decisión se tomó después de tomar en consideración a los integrantes (de NCT) y los fans que los han apoyado”, indicó la empresa.

“Lucas planea mostrar su desempeño a través de una amplia variedad de trabajos individuales de ahora en adelante”, añadió.

Por su parte, Wong Yukhei también se refirió a la noticia por medio de su cuenta personal en Instagram, dedicando palabras a los otros integrantes de NCT y WayV.

“Honestamente, lo lamento por los miembros (de NCT), y es con el corazón pesado que dejo atrás una larga amistad. Han sido casi 8 años desde que me integré al grupo, y estoy profundamente agradecido de su cariño y apoyo. Voy a apreciar estos recuerdos y nunca olvidarlos. Espero que los miembros me recuerden como Huang Xuxi, no solo como Lucas. Los amo genuinamente y siempre voy a apoyarlos desde lo profundo de mi corazón”, expresó el artista en su declaración.

Y agregó: “Creo que esta es la decisión correcta para el bien de todos. De ahora en adelante, intentaré reunir el coraje para confrontar a los fans que me han estado esperando y voy a segur con actividades individuales. Creo que la mejor forma de pagar a los fans que me han apoyado es continuar entregando un desempeño sobresaliente”.