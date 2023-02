La discográfica Bighit confirmó que Jung Ho-seok, conocido como J-Hope de BTS, es el siguiente miembro la banda de K-Pop en pausar sus actividades como artista por un rol que cumplirá por su país. El cantante debe enlistarse en el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

De acuerdo con un comunicado publicado por la empresa surcoreana en Weverse, J-Hope, de 29 años de edad, solicitó oficialmente la terminación de su aplazamiento de alistamiento.

Con este proceso, el cantante, bailarín y productor musical es ahora elegible para ser llamado en cualquier momento por la institución castrense.

“Les pedimos su continuo amor y apoyo para J-Hope hasta que complete su servicio militar y regrese sano y salvo. Nuestra empresa no escatimará esfuerzos para brindar apoyo a nuestro artista”, señaló Bighit esta jornada.

Tras el anuncio, Army expresó apoyo al artista a través de redes sociales. También hubo mensajes de tristeza ante la partida del artista, quien estará fuera por al menos 16 meses.

En Twitter, ‘Hobi’ se posicionó en el primer lugar de las tendencias a nivel global, con más de 644 mil tuits tras el anuncio.

Te amo Hobi,apenas estoy soportando esta noticia,es un golpe a mi corazón y aún faltan cinco golpes más,soy lágrimas,pero te deseo lo mejor,mantente sano solecito, I waiting for you #JHOPE #Hobi #HOSEOK

