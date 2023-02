Luego de que el año pasado BTS anunciara su pausa hasta 2025, ayer llegó una buena noticia para sus seguidores. ‘BTS Dynamite’, de LEGO, estará disponible en marzo de este año para todos los fans de la banda de k-pop.

Gracias a la convocatoria LEGO Ideas, la propuesta presentada por Josh and Jacob en 2021, este año estará disponible este set que reúne a los integrantes de la banda. Esta es la primera vez que la banda coreana es transformada en LEGO.

Who's ready for a brick-built megahit? 🕺

It's time to get creative with the LEGO Ideas BTS Dynamite Set!https://t.co/eWVxZhPg3n pic.twitter.com/hwVel3EkLo

— LEGO (@LEGO_Group) February 16, 2023