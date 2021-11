Los artistas de K-pop pueden lograr mucha fama trabajando en el rubro, pero es raro que se vuelvan millonarios si es que no están en uno de los grupos top con alcance internacional. Muchos no reciben sueldo.

Los fans probablemente lo saben, sin embargo, si no sigues a este género podrías sorprenderte: los cantantes surcoreanos casi nunca reciben sueldo por sus primeros años de trabajo. Sus agencias les dan un techo y comida, pero nada más.

¿A qué se debe esto? El K-pop es una industria altamente irregular. Los artistas suelen ingresar a las agencias siendo adolescentes, cuando son contratados como “trainees” o aprendices.

En ese período, las compañías los entrenan, usualmente durante al menos un par de años, tiempo en que se les enseña canto, baile, actuación, etc. Si los jóvenes logran el nivel adecuado, “debutan” oficialmente en algún grupo musical.

Pero, luego de su debut, deben devolverle a su empresa todo el dinero que invirtieron en su entrenamiento y alojamiento mientras fueron aprendices. Por lo mismo, suelen no tener salario hasta que logran saldar su deuda con la agencia. Y si no tienen éxito, entonces nunca reciben honorarios.

Esto es muy común que suceda en una industria tan competitiva como el K-pop, donde pareciera que surgen nuevos grupos todas las semanas, muchos de los cuales desaparecen con rapidez.

Ese es el caso, por ejemplo, de Hyesung, integrante de VANNER, un boygroup surcoreano que no ha tenido mucho éxito. Debido a su bajo rendimiento, sus miembros aún no reciben ningún salario, pese a que debutaron hace unos dos años.

Por ello es que Hyesung tiene que trabajar part-time como vendedor en una tienda de productos cosméticos, para lograr tener un poco de dinero. Así lo confesó en videos publicados en sus redes sociales, donde indicó que quería hacerlo público porque hay quienes lo han reconocido en el loca y le preguntan por qué está ahí.

“Creo que muchos idols (como se les llama en el K-pop), como yo, no reciben ningún ingreso actualmente, pese a que están promocionando como artistas. En mi caso, he estado viviendo sin ninguna ganancia durante dos años, y me di cuenta de que, cuando una persona que vive sin ganar dinero para sí mismo, los pensamientos lo llevan a un lugar muy extremo”, relató, según tradujo al inglés el portal Allkpop.

팬들에게 알바를 왜 하게 됐는지 엄청 솔직하게 말해주는데 그 속에서 이 사람이 가수라는 꿈을 얼마나 사랑하는지 알 수 있었음 ㅠㅠ pic.twitter.com/iGD05f2LcU — 배너를클릭해 (@Van_ner_06) November 4, 2021

“Todo lo que quiero es poder pagar el autobús (micro). Pagar mis comidas. Y si me junto con un amigo después de mucho tiempo, y ese amigo es menor que yo, entonces quizás poder comprarles algo. Sólo café (o) comida (es costumbre del país que el mayor invite a comer al menor). Tener suficiente dinero para estas cosas simples mantiene mi bienestar”, añadió.

Y afirmó que, de no ser por su trabajo part-time, habría renunciado a su carrera como artista.

“Cuando me di cuenta que tenía esos pensamientos (negativos), concluí que necesitaba dejar de lado mi orgullo y conseguir un trabajo (…) No importa si, a veces, la gente me reconoce. Si alguien me pegunta por qué estoy trabajando aquí, sólo necesito responder que no estoy ganando dinero (como artista) en este momento, y si ni siquiera pudiera trabajar paart-time, entonces no podría continuar siendo un idol“, aseguró.

Hyesung también contó a sus seguidores que le era muy difícil tener que revelar públicamente su realidad, pero que se alegraba de poder ser honesto. Y pidió a la gente seguir apoyando a su grupo, VANNER, agregando que él continuará esforzándose para ser un mejor idol.