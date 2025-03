El ogro más querido del cine se prepara para Shrek 5. En febrero, DreamWorks anunció que la película animada llegará a los cines en Navidad de 2026, con el regreso de Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro en las voces originales en inglés, además de la incorporación de Zendaya al elenco.

Sin embargo, el gran misterio quedó en el doblaje latino: ¿quiénes darán voz a los icónicos personajes en esta nueva entrega?

La historia, que en Latinoamérica conquistó a miles con las voces de Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Eugenio Derbéz, parece estar tomando un rumbo diferente. Hasta esta semana, era incierto si estos actores regresarían para la nueva entrega.

La tarde del pasado viernes, Obregón, quien da voz al Shrek en español, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una declaración inesperada: “Parece que ni Dulce ni Eugenio, ni yo haremos Shrek 5”.

Shrek 5: ¿Sin Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Eugenio Derbéz en el doblaje latino?

Obregón, conocido por sus papeles en películas como Madagascar, no es ajeno al éxito que logró junto a la saga de Shrek. En diciembre de 2012, en el podcast La Lata, el actor recordó cómo llegó a ser parte de la franquicia gracias a la recomendación de su amigo, el también actor de doblaje Herman López.

“Querían un star talent, alguien famoso que les ayudara a vender la película”, explicó. Aunque no era un nombre reconocido en ese momento, su casting fue exitoso y logró ganarse el cariño del público.

Por su parte, Derbéz, quien prestó su voz al carismático Burro, reveló en una entrevista con Adela Micha en octubre de 2024 que no estaba dispuesto a retomar su papel si no contaba con la libertad creativa que le permitió enriquecer al personaje en anteriores entregas. “El valor que tuvo el Burro en español es que me dejaron meterle mano al guion, y eso lo hizo mucho mejor”, aseguró Derbéz, quien incluso logró darle un toque más “mexicano” a su personaje.

La reacción de los fans y el primer adelanto

Lo que no entiende @Dreamworks es que gran parte del éxito de Shrek

(por lo menos en LATAM) fue gracias al doblaje que se le dio

Si de por sí ya la están cagando con el nuevo diseño y una posible historia woke

Ahora sin las voces que le dieron push

Se viene fracaso seguro — SoyEdy (@Prankedyy) March 15, 2025

Dreamworks en 2026 viendo como le esta llendo ultra mal a Shrek 5 en taquilla, luego de no poner a Alfonso Obregón, Eugenio Derbez y Dulce Guerrero en el doblaje latino https://t.co/5akR4KrgGl pic.twitter.com/gzJ71F1kqB — EmanuelR_TH🦔 SONIC 3 🔥 (@EmanuelR_016) March 14, 2025