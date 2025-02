La tarde de este jueves salió el primer adelanto de lo que será la nueva película de Shrek. El ogro aparece junto a Fiona, su esposa; Burro y una de sus hijas.

Pero más que generar emoción, dejó opiniones divididas entre los usuarios en redes sociales, ya que se modificó el aspecto de algunos personajes, entre ellos el mismo Shrek. Esto, ya que han pasado 15 años desde la última película y 24 desde la primera.

El video comienza con Shrek (Mike Myers) y Burro (Eddie Murphy) frente al espejo mágico, preguntando quién es el más bello de todos.

El espejo responde “Shrek, por supuesto”, y comienza a mostrar imágenes del ogro con filtros como los de TikTok, sin embargo, en un momento aparece una de sus hijas y Fiona (Cameron Díaz).

Acá es el punto en discordia, ya que al mostrarse más claramente, se puede ver que cambió el tono de color de Shrek, de un verde fuerte a uno un poco más pálido. Burro también tiene cambios en su cabello y barba.

En otros puntos, el cabello de Fiona también se ve distinto, mientras que el personaje de la hija, cuya voz estará en manos de la artista Zendaya, no se había visto antes.

En las cuentas oficiales de YouTube e Instagram de Universal, los comentarios están bloqueados, sin embargo, en otras cuentas no oficinales donde se publicó el adelanto de la película, es posible encontrar comentarios rechazando el tipo de imagen.

Incluso, algunos esperan que esto pueda ser corregido de aquí al estreno de la película.

I hate to be THAT GUY but the animation style for shrek 5 just looks like garbage and not right why can’t the animation be like 2001 or years prior like what pic.twitter.com/F0oJhHFPLF

— stormchaserjohn (@stormmasterjohn) February 27, 2025