En una entrevista para Vanity Fair, Anne Hathaway reveló que Christopher Nolan prácticamente salvó su carrera cuando la opinión pública se volvió en su contra después de ganar el Óscar por “Los Miserables”.

En ese momento, la actriz fue víctima de burlas en internet de las que fue consciente luego de encontrar en Google un artículo con el título: “¿Por qué todos odian a Anne Hathaway?”, según consignó Deadline.

“Mucha gente no me daba papeles porque estaban preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi imagen en línea”, aseguró Hathaway a la revista.



Sin embargo, en el camino apareció Christopher Nolan, quien le ofreció una oportunidad: “Tuve un ángel en Christopher Nolan, que no le importaba eso y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado”, dijo en referencia al papel de la científica de la NASA, la Dra. Amelia Brand, en la epopeya espacial de Nolan en 2014, “Interstellar”.

, dijo Hathaway sobre Nolan, “y mi carrera no perdió impulso como podría haber ocurrido si él no me hubiera respaldado”.

En una conversación con The Sun, la actriz de “The Dark Knight Rises” dirigida por Nolan, agregó: “No quiero rememorar el pasado, pero tuve a mi monstruo ahí fuera, tuve internet volverse en mi contra y odiarme y fue como todo un gran problema”.

Anne Hathaway dijo en otra entrevista con Harper’s Bazaar que la reacción negativa recibida la hizo sentir “abrumada y avergonzada”, no obstante, lo vio como una oportunidad de crecimiento personal.

La actriz actualmente está promocionando “The Idea of You”, una película romántica que se estrenará en Amazon Prime Video el 2 de mayo.