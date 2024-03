Con “Game of Thrones” ya en el pasado, sus directores David Benioff y D. B. Weiss (dupla conocida como “D&D”) buscaron nuevos horizontes, y para ello no solo miraron hacia otras obras, sino también hacia otros continentes y géneros. Así, y junto a Alexander Woo, se aprestaron a adaptar “3 body problem”, una trilogía de novelas chinas en la cual la humanidad debe enfrentar una atípica invasión alienígena.

Tocando fuertemente temas como el fanatismo ideológico y religioso, la nueva serie a estrenarse el 21 de marzo comienza cuando la astrofísica Ye Wenjie ve cómo asesinaban brutalmente a su padre durante la Revolución Cultural china.

Este evento desata una serie de sucesos tan traumatizantes como desesperantes, que la llevan a tomar una fatídica decisión para el futuro de la humanidad.

En conversación con BioBioChile, las dos actrices que dan vida a Ye explicaron cómo interactúan la obra con la serie -una preocupación de los fanáticos de Game of Thrones que se decepcionaron tras la cuarta temporada-, y cómo trabajaron para interpretar el mismo personaje.

Esto último, por cuanto Zine Tseng interpreta a Ye Wenjie en su juventud, y Rosalind Chao en su vejez. La primera es una actriz emergente, siendo “3 Body Problem” su primer gran papel, y la segunda es una artista ya consolidada en la industria, conocida especialmente por sus papeles en AfterMASH y Star Trek.

“La serie tiene amor, misterio, muchos elementos, pero finalmente se trata sobre la empatía. Al verla, sentí empatía por cada aspecto de la historia. Y espero que a otros les pase igual”, expresó Chao, a lo cual Tseng añadió que “”El punto de la serie es la humanidad debiendo tomar decisiones, y apegarse a ellas. Saber que aunque creas que una decisión es la correcta o la incorrecta en el momento, realmente no lo sabrás hasta después. Esa es su magia”.

¿Es fiel a los libros?

Respecto del primer libro de la trilogía, ambas aseguraron haberlo leído antes de entrar al set, pudiendo ver de primera mano los cambios y libertades creativas que se tomaron los guionistas. Con esto en mente, Tseng explica que “la gente ha estado diciendo que los directores han estado inventando nuevos personajes para la serie, pero no. Cada personaje tiene sus raíces en los libros, y lo verás si eres fan de ellos”.

“Como fan, cuando leí el libro, fui lento y desplegando mi propia imaginación, y con la serie es una experiencia distinta. Es rápida, tienes que ponerte el cinturón y prepararte, porque todo se mueve muy velozmente. Y creo que quien sea que vea la serie sentirá lo que transmite el libro”, sostuvo. “Como una gran fan de Liu Cixin (autor de las novelas), creo que la serie le dará un florecimiento al libro original”.

Chao, por su parte, acotó que la serie “la hicieron apelando a una audiencia internacional, así que ampliaron las bases, pero lo esencial se mantuvo intacto mientras que las historias se expandieron”.

“Si leíste el libro, y puedes dejar eso ir y disfrutar de la extensión, la universalidad de la serie, te volará la cabeza porque hay cosas en el libro que no creí que pudieran traducir a la pantalla”, enfatizó. “Aunque leí el libro, y estaba yo en el set, y vi como grababan esas cosas, hubo momentos en que quedé muy impactada”.

Uno de los desafíos a traducir a la pantalla era la vida de Ye Wenjie, uno de los personajes más importantes para la trama, por cuanto es quien desata todos los acontecimientos que ponen en peligro a la humanidad. El proceso para ello, relatan, fue muy lineal.

“Vi la interpretación de Zine antes de entrar yo, así que sentí que ella plasmó la base sobre la cual yo expandí”, detalló Chao.

En palabras de Tseng, “ella completó el arco, con una declaración más potente que la que yo podría hacer. Cuando la vi, me dejó sin aliento. No me imagino a mí misma haciéndolo”.

Desgastándose en elogios la una a la otra, Chao apreció que “Zine tiene un poder interior y cierto estoicismo que se tradujeron a Ye, y que funcionan muy bien con ella. Si no hubiera visto su interpretación, creo que hubiera sido un poco más abierta porque como personas, al actuar a veces nos usamos a nosotros mismos. Y tuve que realmente contener mis emociones y dejarlas salir en forma de fuerza, cosa que fue desafiante”.

“Es muy difícil para mí, y tú me enseñaste”, concluyó para Tseng.

Además de Chao y Tseng, en la serie participan en papeles clave Benedict Wong, Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, John Bradley, Alex Sharp, Jonathan Pryce, Ben Schnetzer, Liam Cunningham, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Saamer Usmani y Eve Ridley.

De ellos, Bradley, Pryce y Cunningham se repiten el plato con “D&D”, tras haber interpretado respectivamente a Samwell Tarly, Davos Seaworth y el Gorrión Supremo en Game of Thrones.