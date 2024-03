Entre 2003 y 2004, cuando ya estaba estrenado el Ataque de los Clones y Canal 13 trajo a sus pantallas la trilogía original de Star Wars, lo hizo integrando en ellas comerciales de Cerveza Cristal como si fueran parte de la misma película.

Así, las escenas eran editadas de forma que Obi-Wan, R2D2, Luke Skywalker, Jabba The Hutt y hasta el mismísimo Emperador promocionaran el producto de CCU, sonaba el jingle de Cerveza Cristal, y se pasaba al corte comercial -a diferencia de lo que dicen algunos usuarios sobre que la campaña servía para no ir a esos otros comerciales-.

Icónica a la vez que controversial, la premiada campaña publicitaria conocida como “La fuerza está con Cerveza Cristal” volvió a la memoria recientemente luego que los últimos días usuarios extranjeros viralizaran en redes sociales los comerciales.

De hecho, hasta Elon Musk se rio.

Around 2003 in Chile, when the original trilogy of Star Wars began airing on television there, they did this funny thing to avoid cutting to commercial breaks. They stitched the commercials into the films themselves. Here is one of them, with the English dub added in. pic.twitter.com/wC7N2vPNvv

