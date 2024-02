El futuro de Brie Larson como la Capitana Marvel podría no tener mucho por delante, luego del gran fracaso que significó la última película del MCU, The Marvels.

La cinta contó con la aparición de Carol Danvers (Larson), Mónica Rambeau (Teyonah Parris) y Ms. Marvel (Iman Vellani), sin embargo, no logró convencer a la audiencia y tuvo la peor taquilla de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El resultado se suma a otros grandes fracasos en la gran pantalla por parte del UCM, como por ejemplo Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Las críticas van desde la mala realización de efectos especiales, como guiones aburridos e inconsistentes.

Tampoco hay que dejar de lado la polémica con Jonathan Majors, donde el actor, quien iba a ser el nuevo gran villano del UCM, fue condenado por acoso y agresión a su expareja. Esto llevó a que Majors fuera despedido de Marvel y quedaran sin antagonista.

La última esperanza de Marvel recae en los hombros de Ryan Reynolds con Deadpool 3, donde se podrá ver nuevamente a Hugh Jackman como Wolverine.

¿Qué pasará con Brie Larson?

No es un secreto que el final de The Marvels deja abierta nuevas posibilidades de continuar extendiendo el MCU, sin embargo, los malos resultados dejan en duda su continuidad.

En una entrevista con el medio Extra’s, en el marco de los SAG Awards, Brie Larson fue consultada sobre algún proyecto futuro de Marvel donde tenga que volver a interpretar a la superheroína.

La respuesta de la actriz fue “No tengo nada que decir al respecto”.

No se sabe si esto es porque con los cambios que han hecho en Marvel ella ya no estaría contemplada, o si simplemente aún no ha sido informada sobre el siguiente paso.

Además, hay que considerar que Marvel tiene una estricta política de confidencialidad que le prohíbe a los actores hablar públicamente sobre los proyectos.

¿Será efectivamente Deadpool 3 la clave para salvar a Marvel como lo dijo el director de X-Men: Primera Generación?. La respuesta se podrá conocer recién en 2025, con el estreno de la película.