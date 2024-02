Pedro Pascal fue elegido como la Estrella masculina de Televisión del 2024 en los People’s Choice Awards.

El actor chileno recibió este reconocimiento por su trabajo en la serie The Last of Us, donde interpreta a Joe Miller.

Con esto, el artista sigue cerrando un gran año 2023, considerado por muchos como el mejor de su carrera en Hollywood.

Sin ir más lejos, en los últimos meses había tenido nominaciones en los Globos de Oro, Premios SAG y Emmy por el mismo papel.

Tal ha sido el éxito de la serie que a inicios de este año se comenzó a grabar la segunda temporada, donde volverá a compartir con Bella Ramsey.

A eso se suma que Marvel lo confirmó como parte de la próxima película de Los 4 Fantásticos.

Aquel proyecto está previsto que sea estrenado a fines de 2025.