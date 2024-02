Se llama Humanoid Experimental Robot, B-type, Integrated Electronics (Robot Humanoide Experimental de tipo B con Electrónica Integrada), H.E.R.B.I.E. a toda marcha para los amigos, y al parecer será parte de los Cuatro Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aparece en la imagen con la cual se confirmó definitivamente que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach interpretarán respectivamente al Dr. Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) y Ben Grimm (The Thing), junto a ellos, abajo y a la izquierda.

Sirviendo té.

Si la imagen sirve de confirmación, el mayordomo con nombre de siglas que no es J.A.R.V.I.S. (de hecho, en los cómics le precede por décadas, pues históricamente su rol lo ha cumplido el muy humano y sin siglas Edwin Jarvis, que a su vez no tiene nada que ver con Vision ni Ultron) hará en 2025 su estreno cinematográfico, veinte años después de que apareciese en una ya olvidada escena eliminada de los Cuatro Fantásticos en 2005.

Pero ¿quién es? Aquí te lo explicamos.

El ayudante de los Cuatro Fantásticos

H.E.R.B.I.E. es un robot que apareció por primera vez en la serie animada The New Fantastic Four en 1978, donde ocupó el lugar de la Antorcha Humana en el equipo, debido a problemas con los derechos de este último personaje. Un año después, dio su salto a los cómics.

En principio, es un robot construido para la exploración interdimensional, con una avanzada inteligencia artificial diseñada y construida por el Dr. Reed Richards.

Tiene la capacidad de conectarse a cualquier sistema informático, y cuenta con generadores de electricidad, láseres y diversas herramientas y funciones ocultas. Una navaja suiza andante.

Así, opera como ayudante de laboratorio, asistente de cuidados médicos y hasta como tutor de Franklin y Valeria Richards, hijos de Reed y Sue cuya participación en la película aún no se ha confirmado.

De confirmarse su aparición en la película de los Cuatro Fantásticos a estrenarse en 2025, queda asumir que ese será el rol que cumplirá. Fuera de eso, sólo queda esperar a ver quién le dará voz.