La tarde de este jueves 07, los estudios animados de Walt Disney confirmaron la realización y próximo estreno de la secuela de Moana con un corto pero revelador teaser.

Específicamente, fue el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, quien anunció hoy que Moana 2 se lanzará a fines de año, según detalla Deadline. Iger dio la noticia en una entrevista.

De esta forma, y de manera paralela a la filmación del live action de la película que contará con Dwayne Johnson (“La Roca”) como Maui, Moana 2 será una realidad y llegará a los cines este mismo 2024.

En concreto, la segunda parte de la franquicia se estrenará oficialmente el 27 de noviembre y, según palabras de la misma compañía productora, se tratará de un nuevo y expansivo viaje con Moana, Maui y una nueva tripulación de marineros.

“Después de recibir una llamada inesperada de sus ancestros buscadores de caminos, Moana debe viajar a los mares lejanos de Oceanía y a aguas peligrosas y perdidas hace mucho tiempo para vivir una aventura como nunca antes había enfrentado”, es parte del argumento de la nueva producción.

Este nuevo filme estará dirigido por Dave Derrick Jr, y será musicalizado por los ganadores del Grammy, Abigail Barlow y Emily Bear; la nominada al Grammy, Opetaia Foa’i; y el tres veces ganador del Grammy, Mark Mancina.

Here's your first look at #Moana2, only in theaters this November pic.twitter.com/dYBmFMzfce

— Disney Animation (@DisneyAnimation) February 7, 2024