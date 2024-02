Una nueva película de comedia romántica se está cocinando en Hollywood y sería protagonizada por Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson, según los reportes, bajo la dirección de la cineasta en ascenso, Celine Song.

De acuerdo con Variety, la directora coreano-canadiense hizo alianza con el estudio de cine A24 para su nueva película Materialists, para la cual estaría reclutando al trío de actores.

Cabe señalar que, el nombre de Celine Song quedó en palestra tras el estreno de Past Lives, un drama romántico que se posicionó entre las mejores películas de 2023. De hecho, tuvo 5 nominaciones a los Globos de Oro y ahora compite en los Premios Óscar como Mejor Película y Mejor Guion Original.

Pedro Pascal en su primera comedia romántica

Según detalla el medio, la nueva película de Song, donde el actor chileno-estadounidense sería uno de los protagonistas, podría estrenarse a inicios de 2025 en el European Film Market de Berlín.

Por el momento, se sabe que la trama de Materialists, sigue la historia de una casamentera de alto nivel que se involucra con un millonario, ambientada en Nueva York. Sin embargo, los roles de Pascal, Johnson y Evans aún no son revelados.

Recordemos que, Pedro Pascal en los últimos años se ha convertido en una importante figura de Hollywood, con un ascenso inminente desde que apareció en Game Of Thrones, hasta su ‘peak’ en 2023, cuando interpretó a Joel Miller en The Last Of Us y Din Djarin en The Mandarolian.

De hecho, por su papel de Joel recibió una nominación a los Globos de Oro, los Emmy y los People Choice Awards, aunque por el momento no ha conseguido las estatuillas. Si Pedro Pascal protagoniza el nuevo film de Celine Song, sería su primera comedia romántica.