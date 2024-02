Parece que el Dr. Robotnik, interpretado por el icónico Jim Carrey, está lejos de haber terminado de sembrar el caos.

Tras su participación en las dos primeras entregas de “Sonic the Hedgehog”, Carrey retomará su papel de científico maníaco con una afición por el vello facial extravagante en la película que concretará la trilogía, reporta Variety.

La expectación en torno al regreso de Carrey se ha amplificado con un teaser en las redes sociales, en el que aparece el característico ‘cacareo’ del Dr. Robotnik.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024