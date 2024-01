La actriz Milly Alcock, estaría compitiendo por el papel de ‘Supergirl’ en la próxima película de Superman: Legacy, de James Gunn, el papel también lo pelea Meg Donnelly.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la nueva Supergirl aparecerá por primera vez en el universo de DC en 2025 y posteriormente tendrá su propia película, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Recordemos que Milly Alcock saltó a la fama tras el estreno de House Of The Dragon, precuela de Games Of Thrones, donde interpretó a la joven ‘Rhaenyra Targaryen’, personaje adorado por los fans de la serie.

Por otro lado, Donnelly se hizo conocida por protagonizar la película Zombies, de Disney Channel. Además, también es la actriz tras la voz de Supergirl en las últimas películas animadas de DC.

Según el medio citado, ambas actrices estarían en la recta final de la selección del personaje, donde antes también fueron consideradas Emilia Jones y Cailee Spaeny, que quedaron atrás en el proceso.

Las actrices Milly Alcock y Meg Donelly son las favoritas para darle vida a Supergirl en “Superman Legacy”. ¿Quién es tu favorita? pic.twitter.com/rLkwexURsw — Mylo Brizuela (@MyloBrizuela) January 25, 2024

La noticia generó una ola de reacciones positivas hacia Alcock, puesto que alcanzó gran popularidad después de interpretar a la princesa Targaryen, pero las opiniones son dividas, puesto que hay quienes aseguran que Donnelly es mucho más parecida a Supergirl.

El elenco de Superman: Legacy, ya fichó a grandes figuras como David Corenswet en el rol de Clark Kent y Rachel Brosnahan como Lois Lane. Además, se sumaron Nicholas Hoult, Isabela Moner, María Gabriela de Faría, Nathan Fillion y Anthony Carrigan.