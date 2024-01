La actriz de 27 años interpretará a la villana de la segunda temporada de 'The Last Of Us', donde compartirá pantalla con Bella Ramsey y Pedro Pascal.

Este martes se conoció quién será la actriz que dará vida a “Abby” en la segunda temporada de The Last Of Us, la serie de HBO inspirada en el videojuego del mismo nombre que acumula miles de fanáticos alrededor del mundo.

Recordemos que, la primera temporada de la adaptación se estrenó a inicios de 2023 y fue un rotundo éxito con la actriz británica, Bella Ramsey, como “Ellie” y el chileno-estadounidense, Pedro Pascal, como “Joel”.

Ahora, HBO confirmó, a través de las redes sociales de la serie, que será Kaitlyn Dever la encargada de interpretar a Abby, querida y odiada -pero más odiada- por los seguidores de la historia.

Dever es una actriz estadounidense reconocida por su papel protagónico en la serie de Netflix, Unbelievable, inspirada en la historia real de Marie Adler, una adolescente que fue acusada de mentir ante la justicia luego de denunciar una violación.

¿Quién es “Abby” en The Last Of Us?

En el videojuego, Abby es nada más y nada menos que la hija del médico a quien Joel disparó para salvar a Ellie de la letal cirugía a la que sería sometida debido a su inmunidad contra la infección por cordyceps.

El personaje aparece por primera vez en la segunda parte del juego, cuando encuentra a su padre muerto y promete venganza para el autor de tal asesinato.

Con el tiempo también se convertirá en la peor enemiga de Ellie, quien emprenderá un duro viaje para encontrarla luego de los eventos que se avecinan para la segunda temporada.

De hecho, ambas se conocen en la segunda parte del juego, pero es mucho más adelante cuando tienen su encuentro final. Todo indica que el arco de Abby comenzará pronto, pero se extenderá bastante a lo largo de la serie.