El actor chileno, Pedro Pascal, se volvió tendencia en redes sociales por llegar con cabestrillo, perder ante Kieran Culkin como mejor actor de serie dramática, y la graciosa reacción tras la broma del vencedor.

Pero no fue el único viral de la noche, y es que su compañera de reparto, Bella Ramsey, también se subió al podio.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

Lo anterior por su eufórica reacción cuando nombran a Pedro Pascal en la categoría de mejor actor de serie dramática.

En el video se puede ver a Pedro Pascal saludando a la cámara y al fondo a su joven compañera, Bella Ramsey, quien grita a todo pulmón para apoyar al chileno.

Bella Ramsey'in Pedro Pascal sevgisi 💕pic.twitter.com/1tVjdK4hK0 — Moviewa (@wannamovie) January 8, 2024

Automáticamente esto se volvió viral y los usuarios de redes sociales reaccionaron ante el apoyo mutuo que se entregan los actores, quienes participan junto en la serie de HBO The Last of Us.

La ternura de Pedro Pascal y atrás Bella Ramsey gritando cuando lo nombran, extraño mucho verlos juntos a mi Joel y Ellie. #GoldenGlobespic.twitter.com/0GMRIfjt5N — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) January 8, 2024

The way Bella Ramsey was cheering for Pedro Pascal ❤️😭pic.twitter.com/Wk84HEcIjT — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 8, 2024