El actor Jacob Elordi saltó a la fama con El stand de los besos (The Kissing Booth). Sin embargo, no era muy fan de esas películas; es más, ni siquiera quería hacerlas. En una entrevista, también contó que rechazó audicionar para Superman.

El actor australiano Jacon Elordi saltó a la fama en 2018 con el mega hit de Netflix, El stand de los besos (The Kissing Booth), película adolescente cuya popularidad llevó a que se convirtiera en una trilogía.

Esos filmes, que también catapultaron en Hollywood a la actriz Joey King, son comedias románticas que ganaron mucho cariño entre el público, pero fueron destruidas por la crítica especializada.

Ahora, Elordi ha confesado que tampoco era muy fan de las cintas y que ni siquiera quería hacerlas.

En entrevista con la revista estadounidense GQ, reconoció que “no quería hacer esas películas antes de hacerlas. Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”.

Pese a que no era algo en lo que quisiera actuar, aceptó el trabajo debido a la lógica que muchas veces sigue Hollywood, conocida como ‘una para ellos, una para mí’, que es cuando los actores participan en un proyecto menor con la esperanza de que a futuro los consideren para una película de mayor prestigio.

“Esa también es una trampa. Porque puede convertirse en 15 para ellos, ninguna para ti. No tienes ideas originales y estás muerto por dentro. Así que es un baile complejo (…) Mi ‘una para ellos’, ya la hice (en referencia a The kissing Booth‘”, explicó.

No obstante, destacó que ahora su carrera ha llegado a un punto donde se siente cómodo: “Probablemente por eso estoy tan feliz”.

Jacob Elordi rechazó audicionar para Superman

En la misma entrevista, Jacob Elordi contó que le ofrecieron audicionar para la nueva película de Superman, donde Clark Kent será un personaje más joven que en los filmes protagonizados por Henry Cavill.

Sin embargo, rechazó la oportunidad porque era un personaje muy oscuro para él, considerando que ya ha interpretado a varios personajes complicados.

“Me pidieron que audicionara para Superman. Inmediatamente dije ‘no, gracias’. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí”, relató.

Asimismo, afirmó que no está interesado en participar de alguna película de superhéroes: “No particularmente, no. Siempre me han dicho que tengo que dar una respuesta general o mi agente se enojará conmigo. ‘¡Cualquier cosa puede pasar!’. Y obviamente, cualquier cosa puede pasar, pero en este punto de mi vida, no me veo teniendo interés en eso”.

“Me gusta hacer lo que me gusta ver y me pongo muy inquieto viendo esas películas (de superhéroes)”, añadió.