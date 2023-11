Este martes Nintendo confirmó la realización de una película live action de The Legend of Zelda, luego de años de rumores entre los fanáticos del videojuego.

La producción se ejecutará luego que la compañía japonesa estableciera una alianza con Sony Pictures.

La cinta será dirigida por Wes Ball. También se ratificó que el financiamiento correrá por cuenta de Nintendo, el cual llegará al 50% del total.

A través de un comunicado, la empresa entregó más detalles respecto a esta nueva producción, que de momento no tiene fechas.

“Hemos estado trabajando en la película de acción real de La leyenda de zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito”, aseguraron.

“Le hemos pedido a Avi-san que produzca esta película junto a nosotros, por lo que ahora ha comenzado oficialmente el desarrollo de la cinta. Esto tomará tiempo hasta su finalización, pero esperamos que deseen verla”, agregaron.

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films.

