Se acabó la espera para los fanáticos de "The Crown"; la serie de drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II.

Netflix publicó esta tarde en sus cuentas oficiales el tráiler de la nueva temporada de The Crown. La plataforma de streaming confirmó también que la sexta edición de la serie se dividirá en dos partes: la primera estará disponible el 16 de noviembre, mientras que la segunda lo estará el 14 de diciembre.

The Crown es una serie de ficción inspirada en hechos históricos. En ella, se replica la vida de la Reina Isabel II, además de los diversos acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su extenso reinado (1952-2022).

Esta temporada será la última de la serie; ya se había anticipado su final para este 2023. La catalogada por muchos seguidores y críticos como “una de las mejores series de Netflix” narrará en esta última edición los finales de los años 90 y el principio de los 2000.

Aquel periodo que será abarcado está fuertemente definido por un acontecimiento: la muerte de la Princesa Diana de Gales (Lady Di).

De la misma forma, y por el contexto histórico, podrá verse también el surgimiento del romance entre el Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

En el tráiler aparece Imelda Staunton retomando su papel como la Reina Isabel II, recorriendo su palacio con una voz de fondo que simula sus pensamientos.

“La Corona es un símbolo de permanencia. Es lo que eres, no lo que haces. Siempre se pierde una parte de nosotros mismos. Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección. Es un deber“, es parte del audio presente en el avance de The Crown.

Revisa el tráiler oficial de la sexta temporada de The Crown aquí: