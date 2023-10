La prestigiosa revista estadounidense The Hollywood Reporter se encomendó una tarea para nada fácil: elegir las 50 mejores series de TV del siglo XXI hasta la fecha.

La misión recayó en tres críticos de televisión de la longeva publicación anglosajona fundada en 1930: Daniel Fienberg, Angie Han y Robyn Bahr.

“Tras algunos meses, varias reuniones por Zoom, muchos correos electrónicos e innumerables hojas de cálculo de Excel, tres críticos unieron fuerzas para analizar y clasificar los que consideran los mejores programas desde el año 2000”, señala el medio.

“¿Por qué clasificar las mejores series de los últimos 24 años (que no es ni siquiera un cuarto de siglo) ahora mismo? ¡Porque los críticos de cine lo hicieron primero y parecía muy divertido! Pero no lo fue”, señalan sobre la anterior lista de THR, donde rankeaban las mejores películas en lo que va de milenio.

“Debatir sobre buena televisión siempre es divertido. Pero los últimos 24 años han sido de auge… No hay duda que el panorama televisivo del 31 de diciembre de 1999 no se parece en nada a lo que los chicos ven hoy en sus iWatches (eso, dicho sea de paso, es otro problema: “los chicos” ven contenido en YouTube y TikTok y probablemente ni siquiera sepan qué es la “NBC” y mucho menos una “Boomtown”).

El primer lugar del ranking quedó reservado para “Mad Men” (AMC, 2007-2015), seguido de “The Sopranos” (HBO, 1999-2007) y “Succession” (HBO, 2018-2023).

50.- Sex and the City (HBO, 1998-2004)

49.- Avatar: The Last Airbender‘ (Nickelodeon, 2005-2008)

48.- South Side (Comedy Central and Max, 2019-2022)

47.- Vida (Starz, 2018-2020)

46.- The Underground Railroad (Amazon Prime, 2021)

45.- The Crown (Netflix, 2016-present)

44.- The Leftovers(HBO, 2014-2017)

43.- Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN, 2013-2018)

42.- Station Eleven (HBO Max, 2021)

41.- Beef (Netflix, 2023)

40.- Insecure (HBO, 2016-2021)

39.- The Deuce (HBO, 2017-2019)

38.- Band of Brothers (HBO, 2001)

37.- Crazy Ex-Girlfriend (The CW, 2015-2018)

36.- The Shield (FX, 2002-2008)

35.- Chernobyl (HBO, 2019)

34.- Jane the Virgin (The CW, 2014-2019)

33.- Orange Is the New Black (Netflix, 2013-2019)

32.- Veep (HBO, 2012-2019)

31.- Fleabag (BBC Three and Amazon Prime Video, 2016-2019)

30.- Game of Thrones (HBO, 2011-2019)

29.- Broad City (Comedy Central, 2014-2019)

28.- How To With John Wilson (HBO, 2020-2023)

27.- Parks and Recreation (NBC, 2009-2015)

26.- Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy, 2003-2009)

25.- Review (Comedy Central, 2014-2017)

24.- I May Destroy You (BBC One and HBO, 2020)

23.- Survivor (CBS, 2000-present)

22.- Better Things (FX, 2016-2022)

21.- Deadwood (HBO, 2004-2006)

20.- Peep Show (2003-2015, Channel 4)

19.- Rectify (SundanceTV, 2013-2016)

18.- Friday Night Lights (NBC and The 101 Network, 2006-2011)

17.- Halt and Catch Fire (AMC, 2014-2017)

16.- Breaking Bad (AMC, 2008-2013)

15.- Atlanta (FX, 2016-2022)

14.- Enlightened (HBO, 2011-2013)

13.- 30 for 30 (ESPN, 2009-present)

12.- The Americans (FX, 2013-2018)

11.- The Daily Show (Comedy Central, 1996-present)

10.- BoJack Horseman (Netflix, 2014-2020)

9.- Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000)

8.- Girls (HBO, 2012-2017)

7.- Better Call Saul (AMC, 2015-2022)

6.- Reservation Dogs (FX/Hulu, 2021-2023)

5.- The Wire (HBO, 2002-2008)

4.- 30 Rock (NBC, 2006-2013)

3.- Succession (HBO, 2018-2023)

2.- The Sopranos (HBO, 1999-2007)

1.- Mad Men (AMC, 2007-2015)