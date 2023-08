Las aventuras de Rick and Morty no paran, ya que Adult Swim y HBO Max confirmaron la fecha de estreno de la séptima temporada de la serie ganadora de dos premios Emmy como “Mejor Animación”.

La travesía del genio científico sociópata y su sobrino fueron vistas por más de 19 millones de espectadores en 2022, convirtiéndose así en una de las series más aclamadas de HBO Max.

Al más estilo de Bad Boys, la misma cuenta de Twitter de la serie confirmó la nueva temporada para el próximo 15 de octubre.

We ride together. We die together. We’re buried in the backyard together. Rick and Morty Season 7 is coming to @AdultSwim 10/15 #rickandmorty pic.twitter.com/44z9YiicXs

— Rick and Morty (@RickandMorty) August 24, 2023