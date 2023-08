El actor acudió a una exposición de arte dedica a él creada por una fanática, sin embargo, no pudo entrar, puesto que estaba cerrada.

Heidi Gentle Burrell es una artista de 45 años que montó una exposición de arte en la Galería Rhodes ubicada en Margate, Reino Unido, inspirada en el actor chileno, Pedro Pascal.

Lo que no imaginó fue que su mismo ídolo iría a visitar la muestra, sin embargo, esta no terminó tan bien como esperaba. El intérprete de Mandalorian llegó hasta el lugar junto a Russell Tovey y el ex músico Robert Diament, ambos animadores del podcast Talk Art.

Pero al arribar al lugar, se dieron cuenta de que la exposición llamada “TDAH hiperfijación y por qué parece que amo a Pedro Pascal” estaba cerrada por ser día domingo, por lo que no pudieron entrar.

Para recordar el gracioso momento, los artistas compartieron una fotografía juntos en la cuenta de Instagram del Podcast, la que llegó hasta la artista.

En su perfil de la red social, Heidi compartió la fotografía y escribió: “¡Qué increíble es esto! ¡Los encantadores Robert Diament, Russell Tovey & Pedro Pascal afuera de mi exposición en Margate! Gracias por venir y gracias a Talk Art por compartirlo, ¡probablemente es un buen momento para compartir que la segunda parte del show vendrá en septiembre! ¡Más detalles próximamente!”, dijo extendiéndoles la invitación.

En conversación con un medio local de Essex, según recogió Metro UK, la artista dijo: “Fue absolutamente fantástico. ¡Aunque puedo imaginar que está un poco avergonzado, con todo el arte sobre él!”. A lo que agregó: “Estoy destrozada porque apareció un domingo cuando la galería estaba cerrada. Me encantaría que Robert lo trajera cuando esté abierto”.

“¡Estoy un poco destrozada, porque no los vi! Sin embargo, es fantástico para mí, espero que eleve la conversación sobre la neurodivergencia. Siento que estoy ayudando a crear un cambio positivo”, dijo Heidi sobre el objetivo de su exposición, que es hablar del TDAH con hiperfijación.