Fuentes ligadas a DC Studios desmintieron los dichos de Gal Gadot sobre la realización de una eventual “Wonder Woman 3”, todo esto en el marco del “nuevo universo cinematográfico” que alista la firma.

Días atrás, la actriz señaló que los mandamases de DC, James Gunn y Peter Safran, le habían comentado que desarrollarían juntos la tercera parte de la saga, lo que generó una seguidilla de rumores al respecto.

Sin embargo, fuentes ligadas al estudio señalaron al portal Variety que estos no son los planes de la compañia, y que ni Gunn y Safran trabajan en proyectos ligados a la heroína en el nuevo “DC Universe” (dejando al margen la previamente anunciada “Paradise Lost”, serie precuela para la plataforma Max).

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. La siento muy cercana a mí y muy querida en mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos una ‘Wonder Woman 3′”, fueron las declaraciones en la revista Flaunt que motivaron a los fans.

“Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran. Y lo que me dijeron, y cito, es: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Te amamos como Wonder Woman, no tienes nada de qué preocuparte’. Así que el tiempo dirá”, afirmó.

De acuerdo a las fuentes de Variety consultadas sobre dicha reunión con Gadot, a la actriz no se le prometió una “Wonder Woman 3”, ni hubo una discusión definitiva sobre la continuación de la franquicia en el nuevo universo DC.

Gadot debutó como Wonder Woman bajo la dirección de Zack Snyder, sumándose a “Batman v Superman: Dawn of Justice” y luego protagonizando “Wonder Woman” y “Wonder Woman 1984”. También apareció en “Justice League” y tuvo cameos en películas del estudio como “Shazam!” y la reciente “The Flash”.