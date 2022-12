Según reportan los medios estadounidenses, la tercera entrega de la "Mujer Maravilla" sería cancelada por no encajar con los próximos planes de DC.

La tarde de este miércoles, The Hollywood Reporter lanzó una exclusiva que remeció a los fans de la franquicia cinematográfica de DC. Allí exponen que, la tercera entrega de Wonder Woman no estaría entre los planes futuros de Warner Bros y podría ser cancelada.

Según detalla el medio, las fuentes indican que “Wonder Woman 3 de Patty Jenkins no avanza y se considera muerta en su versión actual”. Esto a pesar de que Jenkins, quien lideró las primeras 2 entregas, ya había presentado el proyecto.

Todo indica que copresidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, habrían despachado esta producción, bajo el argumento de que “no encajaba con los planes nuevos (pero aún en desarrollo)”, dice el artículo.

Paralelo a esto, la actriz Gal Gadot, protagonista de WW, publicó recientemente un mensaje en su Instagram que indicaba lo contrario. Allí agradecía la oportunidad de interpretar a la superheroína y escribió: “No puedo esperar para compartir su próximo capítulo contigo 🙅🏻 ♀️🙌🏼💃🏻♥️”.

¿Por qué Wonder Woman sería cancelada?

Por el momento, se desconocen los factores específicos sobre por qué no se continuaría con la saga de la “Mujer Maravilla”, pero todo podría aclararse en las próximas juntas de fin de año de Warner, cuando los planes para los próximos proyectos queden zanjados.

El medio asegura que, “los costos no son un factor”, sin embargo, plantean que al cancelar WW el estudio estaría ahorrando decenas de millones de dólares, que podrían invertirse en otros proyectos.

El medio apunta especialmente a una reunión que tendrá lugar la próxima semana. A pesar de los rumores, Warner Bros. hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.

Así mismo, otra película que estaría peligrando sería Man of Steel 2, esto a pesar de que el propio Henry Cavill anunció la producción hace algunas semanas diciendo: “Estoy devuelta como Superman”.