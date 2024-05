Adiós al ’genio aerodinámico’ de Red Bull: Adrian Newey remece a la escudería tras confirmar renuncia

El inglés Adrian Newey, director técnico de Oracle Red Bull Racing y miembro de la compañía desde 2006, creador de los monoplazas con los que Sebastian Vettel y Max Verstappen han dominado la Fórmula Uno, en dos periodos diferentes, dejará el grupo el primer trimestre de 2025, según informó este miércoles la escudería.

El jefe de ingeniería, que también dio al mexicano Sergio Pérez un auto con el que ha logrado cinco de sus seis victorias en la categoría reina del automovilismo, y con el que consiguió la pasada temporada el subcampeonato, dejará sus tareas de diseño de Fórmula Uno para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, el esperado RB17.

Desde que se unió a Red Bull Racing en 2006, el liderazgo de Adrian Newey ha sido fundamentales para que el equipo y el grupo consiguieran siete títulos del campeonato de pilotos de F1 y seis de constructores, con un total de 118 victorias y 101 poles, incluida la pole y la victoria de Toro Rosso 2008, el primer triunfo de Sebastian Vettel.

“Desde que era un niño quería ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula Uno y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí”, declaró Newey en el comunicado.

El primer diseño real de Adrian Newey para el equipo, el RB3, logró un podio en el Gran Premio de Europa de 2007. Tras los cambios reglamentarios, su diseño del RB5 le dio al equipo su primera victoria, en el Gran Premio de China en 2009, y cinco victorias más esa temporada.

En 2010, RB6 llevó al equipo a su primer doble título, un logro que se repitió en cada uno de los tres años siguientes. La introducción de la potencia híbrida en la F1 en 2014 condujo a tiempos más difíciles y a un primer paso atrás del compromiso exclusivo de Adrian Newey con la F1 de permitir la creación del hipercoche Valkyrie.

La llegada de Honda como socio de la unidad de potencia del equipo en 2019 reavivó la chispa competitiva de Adrian Newey. El RB16B consiguió su primer campeonato en ocho años en 2021. Un amplio cambio de reglamento para la temporada siguiente dio como resultado otro diseño, el RB18, lo que llevó a una nueva era de dominio que comenzó en 2022 y continúa hasta el momento.

