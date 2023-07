Durante la noche de este viernes, Netflix liberó un nuevo trailer de la serie One Piece, live action inspirado en el popular animé y manga homónimo, que este fin de semana cumple 26 años en emisión.

El video de poco más de tres minutos muestra diferentes momentos de las aventuras de Monkey D. Luffy, un adolescente que inicia su viaje a lo largo del océano con una sola aspiración: convertirse en el rey de los piratas.

Sin embargo, el inicio fue un recuerdo a una escena vista en el anime, al mostrar el momento en el que Gol D. Roger está a punto de morir debido a su condena.

“Riqueza, fama, poder. Encontré todo lo que este mundo podía ofrecer. Libérense, dominen los océanos, mi tesoro será de quien lo encuentre”, dice el hombre como sus últimas palabras, dando así el inicio a una ola de piratas que recorrerán toda tierra conocida para encontrar aquel preciado botín.

La ficción, que se estrenará el 31 de julio en la plataforma de streaming, recorrerá diferentes historias narradas en la animación asiática, en donde se destacan, por ejemplo, los inicios de cada miembro en el equipo de Luffy.

En el adelanto, se puede ver, por ejemplo, los inicios en alta mar de Luffy, quien inicia con un pequeño bote en solitario y, poco a poco, va ganando adeptos que se suman a él para poder ser parte del grupo de piratas más famosos del mundo.

Asimismo, diferentes fans destacaron un momento del trailer, en donde se puede ver una de las escenas más emotivas del anime, cuando Nami le pide ayuda a Luffy.

THE SCENE OF LUFFY PUTTING THE HAT ON NAMI IN THE LIVE ACTION !! #ONEPIECE pic.twitter.com/PlwV0AFOOv

— One Piece Tweets (@onepiecedaiIys) July 22, 2023