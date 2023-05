Los actores Tom Hiddleston y Mark Hamill compartirán créditos en el reparto de una nueva adaptación cinematográfica del escritor estadounidense Stephen King.

Se trata de la novela “The Life of Chuck”, que a su vez es parte de la saga “If It Bleeds”, donde también conviven las historias cortas “Mr. Harrigan’s Phone”, “If It Bleeds” y “Rat”.

El proyecto, hasta el momento, será dirigido por Mike Flanagan, quien anteriormente se hizo cargo de “The Haunting of Hill House” y “Doctor Sleep”, esta última también una adaptación de King.

“The Life of Chuck”, que debutó en librerías recién en 2020, está dividida en tres actos, pero desarrollados en un orden cronológico inverso. Estos, se centran en diversos pasajes de la vida de su protagonista. La película aún no tiene fecha de estreno.

De acuerdo a trascendidos del portal Deadline, el filme guarda relación con otros basados en el universo creativo del autor, “especialmente Stand By Me y The Shawshank Redemption”, detallan.

Según la publicación, el guión se adaptó antes del inicio de la huelga de guionistas de Hollywood que sigue en curso, con Hiddleston interpretando al personaje principal y Hamill como el abuelo de este.

Mientras Hiddleston ha estado ocupado en Marvel con la serie “Loki”, Hamill ha hecho lo propio con producciones derivadas de “Star Wars”, así como con “What We Do in the Shadows” y “The Machine”, una película de acción y comedia que se estrenará a finales de año.