A través de los años hay una saga que se volvió icónica para la audiencia que cada vez genera más adeptos. Nos referimos a Star Wars, la ficción que mezcla drama familiar, aventura espacial y amistad, que este 4 de mayo (May the 4th) celebra su día en el mundo la creación fílmica de George Lucas.

El origen de may the 4th be with you: Día de Star Wars

En primer lugar, hay que preguntarse por qué el día de Star Wars se celebra un 4 de mayo.

Para más detalles, debemos recordar la primera película de “La Guerra de las Galaxias”, estrenada en 1977 y conocida mundialmente como Una Nueva Esperanza. En ella aparecen por primera vez los caballeros jedis, una antigua orden mística capaz de manipular el entorno usando La Fuerza.

Como una manera de estar protegidos, ellos deseaban a cada ser vivo “que la fuerza te acompañe”, pero dicha frase en inglés suena a “May the force be with you” (o en español “Que el 4 de mayo te acompañe”).

¿En qué orden ver las películas de Star Wars?

Luego de la compra de la marca de parte de Disney, el canon se expandió a series y películas como The Mandalorian, Rebels y Rogue One, provocando que los fans se pregunten en cuál orden ver las precuelas, series y nuevas películas.

En cuanto a los largometrajes de Star Wars, este el orden correcto para ver la2 3 trilogías:

Episodio I: La Amenaza Fantasma

La precuela estrenada en 1999 introduce al personaje de Anakin Skywalker, un niño esclavo que debido a un encuentro fortuito del destino, resulta ser el elegido para restaurar la paz de la galaxia. En ella, aparece por primera Obi-Wan Kenobi (interpretado por Ewan McGregor) quien deberá instruir al niño por los caminos de La Fuerza.

Episodio II: El Ataque de los Clones

La disputa en la galaxia se recrudece cuando la República decide utilizar un ejército de clones, una fuerza militar que detona un complot para que los rivales de los jedis, Los Sith, destruyan los cimientos de la República. mientras tanto, Anakin debe lidiar con una pérdida que lo marcará de por vida.

Episodio III: La Venganza de los Sith

La lucha interna de Anakin decanta hacia el lado oscuro de La Fuerza, provocando que traicione a su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi y sus ideales de libertad. Aquí nace uno de los villanos de la saga: Darth Vader.

Star Wars: Una Nueva Esperanza

La saga tiene un nuevo protagonista, aparece por primera vez Luke Skywalker, un joven granjero que sueña con vivir grandes aventuras. Sin embargo, deberá enfrentar al poderoso imperio que gobierna con mano de hierro la galaxia.

Star Wars: El Imperio Contraataca

Después de tener su primera victoria, los rebeldes liderados por Luke y Leia deberán sufrir la persecución de Darth Vader, quien tiene una misteriosa conexión familiar con el futuro caballero jedi.

Star Wars: El Regreso del Jedi

El capítulo final de la saga, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfrentarán por el destino de la galaxia.

En el Día de Star Wars ¿En qué orden ver las series?

En tanto, las series animadas de “La Guerra de las Galaxias” pueden aportar mucho contexto y densidad a la historia. En un orden cronológico te recomendamos ver las series creadas por Dave Filoni:

The Clone Wars

Rebels Por otra parte, The Mandalorian con el actor chileno Pedro Pascal y El Libro de Boba Fett, se encuentran ubicados temporalmente después de El Retorno del Jedi. Finalmente, para disfrutar los eventos previos a la trilogía original puedes revisar las siguientes series y películas:

Andor

Rogue One

Solo

Adicionalmente, puedes adentrarte en la nueva saga hecha por Disney con la tercera trilogía de películas:

El Despertar de la Fuerza

Los Últimos Jedi