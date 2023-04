Después de meses de rumores, finalmente se confirmó este miércoles que Harry Potter y su mundo mágico regresará, pero esta vez como serie.

La producción llegará directamente a Max, la plataforma que reemplazará a HBO MAX, y tendrá a J.K. Rowling como productora ejecutiva.

Aunque no se han revelado mayores detalles, sí se sabe que el casting original no encabezará el proyecto, aunque no se descartan algunas apariciones.

Asimismo, también se confirmó que cada libro de la saga se convertirá en una película.

“Cada temporada será fiel a los libros originales y llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán en el centro de la franquicia y estarán disponibles para ver en todo el mundo”, dijo la cadena.

El regreso de los dragones

Pero eso no es todo, ya que también se confirmó el regreso de Game of Thrones con una precuela titulada A Knight of the Seven Kingdom.

La serie presentará a Ser Dungeon the Tall y su escudero Aegon V Targaryen, también conocido como Egg, y se desarrollará un siglo antes de los eventos de la otra popular serie.

“Ambientado en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, lee su resumen.

A estas dos sagas, se sumará también una serie basada en el universo de terror de El Conjuro, con Peter Safran como productor ejecutivo.

La serie “continuará la historia establecida en los largometrajes, incluidos El Conjuro, Annabelle, El Conjuro 2, Annabelle: Creation, La Monja, Annabelle Comes Home y El Conjuro 3.

Por el lado de la comedia, Max y el productor ejecutivo Chuck Lorre están desarrollando una nueva serie de comedia derivada de The Big Bang Theory.

Aunque no se entregaron detalles, esta será la segunda serie derivada tras la exitosa precuela Young Sheldon.