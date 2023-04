Después de varios meses desde el estreno de la primera parte, HBO finalmente comenzó el rodaje de la segunda temporada de House of the Dragon, el drama del universo de Game of Thrones, que cuenta la historia de la familia Targaryen.

“La Casa del Dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara”, comentó Ryan Condal, Co-Creador, showrunner y productor ejecutivo de la serie en un comunicado.

“Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado“, agregó.

¿Qué se espera de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

Cabe recordar que la primera temporada de la serie se estrenó en agosto de 2022 y fue el lanzamiento más visto de HBO Max hasta que llegó The Last Of Us a inicios de 2023.

El elenco de esta segunda temporada incluye en roles protagónicos a Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy. Mientras que en secundarios siguen Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, y Rhys Ifans.

Si bien, poco se conoce de la continuación de la adaptación, la historia deberá continuar tras la muerte del Rey Viserys, cuyo rol debería ser asumido por su hija Rhaenyra Targaryen, pero fue usurpado por Aegon Targaryen, el varón primogénito de la familia.

Según el libro Fuego y Sangre, de George R. R. Martin, que cuenta la historia en detalle de la familia de dragones, estos últimos eventos que retrató HBO son el detonante de una guerra que casi terminaría con la existencia de estos seres mitológicos.