Este viernes 31 de marzo se estrena Misterio a la Vista, la secuela con que Jennifer Aniston y Adam Sandler regresan a las pantallas de Netflix encarnando a Nick y Audrey Spitz ya establecidos en el negocio como detectives, aunque con problemas.

La agencia que montaron no logra despegar, pero una invitación a un lujoso matrimonio – que creen que les servirá como un merecido escape – termina convirtiéndose en un asesinato con secuestro, lo que buscarán resolver.

El caso, finalmente, les da todo lo que siempre han soñado: una oportunidad para que su agencia de detectives se convierta en un éxito y su tan esperado viaje a París, pero el periplo es cualquier cosa menos vacaciones ni mucho menos una escapada romántica.

En conversación con BioBioChile, Jennifer Aniston y Adam Sandler concordaron en que una escena sobre una van en movimiento – en la que alguien termina muerto de un hachazo – fue una de las que más los desafió, pero al mismo tiempo más los divirtió.

“Lo pasamos bien en la van”, dijeron ambos.

“Peleamos con tipos malos ahí”, recordó Aniston. “Yo peleé con algunos, pero tú hiciste más daño”, comentó Sandler.

A eso sumaron el incendio de un castillo, la escena preferida de Sandler, según comentó. “Es difícil elegir”, concluyó Aniston.

En la película, Jennifer Aniston también terminó “volando” y “colgando” en la Torre Eiffel.

“Me gustó ver a Jennifer volar en la Torre Eiffel”, afirmó Sandler. “La torre fue muy… divertido, dio miedo”, sostuvo la actriz. “Tuvimos que colgar de unos arneses, fue intenso”, agregó.

BioBioChile también conversó con Jodie Turner-Smith, que en Misterio a la Vista encarna a “La Condesa”, una adinerada socialité que termina siendo una de las personas sospechosas en este caso.

“¿Sabes lo que fue muy desafiante?”, partió, “caminar en la arena”.

“Porque la playa estaba desapareciendo, la arena estaba húmeda, tenía mucha tela, tratabas de hablar y caminar mientras te caías en agujeros. Eso fue desafiante. Nunca subestimes lo difícil que es caminar en una playa y lucir muy cool, como si no te afectara el terreno cambiante”, argumentó.

– Sobre todo tu personaje que es muy elegante, interesante y misteriosa

“Sí. Y ella no se tropieza ni cae en la arena”, zanjó.

Consultados sobre si ellos fueran secuestrados y pudieran elegir a amigos o colegas para que los rescataran, Sandler lo tiene claro: “sin lugar a dudas, Henry Winkler”.

En Estados Unidos, Henry Winkler es una de las figuras más reconocidas en TV: solo por mencionar dos papeles él fue Fonzie en Días Felices y, más recientemente, formó parte del elenco de la aclamada Barry de HBO, que en pocas semanas parte su cuarta y última temporada.

“Henry Winkler descubriría quién nos secuestró, los convencería y les diría ‘devuélvanlos, háganse un favor’. ‘Pero hay recompensa’ – ‘no, no quieren ese dinero, es dinero malo’. Y estaríamos a salvo, ¿no crees?”, argumentó.

“Henry, totalmente. Es muy amable, no hay nadie más amable que ese hombre”, dijo Aniston.

It’s here! The full jacket for my upcoming memoir, Being Henry. Do I know the guy on the back!? Of course I do! He gave me notes. Ayyyyyy! Available for pre-order now: https://t.co/mQINoe5mBn pic.twitter.com/jlsVzGPRce

— Henry Winkler (@hwinkler4real) March 30, 2023