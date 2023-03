"Es súper amoroso": Karen Bejarano y su experiencia al conocer a Adam Sandler en París

La cantante narró cómo fue su experiencia al asistir a la premiere de una película en París, Francia. Entonces, tuvo la oportunidad de compartir con Adam Sandler y Jennifer Aniston.

Con apenas un par de horas en tierra nacional, la cantante Karen Bejarano llegó hasta el Festival Lollapalooza el sábado luego de su triunfal paso en la alfombra roja por la premiere de la cinta Misterio a la Vista, evento donde la artista nacional se codeó incluso con el actor Adam Sandler.

“Llegué a Chile hace unas horas”, comentó entretenida a BioBioChile desde el stand de Costanera Center. “Llegué, me bajé del avión, le di un beso a mi hijo y a mi marido, me bañé, me arreglé y me vine”, narró.

Sobre su experiencia en la alfombra roja, Bejarano transparentó su emoción, asegurando que fue un momento “que jamás imaginé, ni en mis más absurdos sueños de adolescente”.

“Me encantó poder disfrutar de lo lindo que es París y después conocer a Adam (Sandler) y Jennifer (Aniston) fueron la guinda de la torta”, recalcó.

Sobre aquella experiencia con las estrellas de Hollywood, la ganadora de El Discípulo del Chef comentó un especial momento que compartió con el protagonista de la cinta, Adam Sandler.

“Adam me chocó los cinco, estoy pagada con eso. No quise pedirles fotos, pero la imagen la tengo en mi cabeza. Hay un video de nosotros chocando los cinco, en una de esas lo voy a subir, le voy a pedir permiso por DM”, bromeó también.

Respecto a Sandler, Bejarano describió que él “es súper amoroso, todo lo que hablan de él, es real. Es un siete”.

Por su parte, “Jennifer es una diosa. Real. Parece de 20″, aunque lamentó no tener la oportunidad de poder hablar con ella.

“La persona con la que más hablé fue con el director de la película (Jeremy Garelick), al que le pedí una foto porque lo encontré re buena onda”, aseguró también.

Una invitación festivalera

La primera vez que contactaron a Karen Bejarano para su encuentro con Adam Sandler y Jennifer Aniston ocurrió en medio del Festival de Viña del Mar. “Yo iba saliendo de la Quinta Vergara cuando me llaman de Netflix con una invitación: necesitaban a una persona de Chile para asistir a la premier en París”, narró entonces.

“Les dije altiro (sic) que sí. Ni siquiera sabía de qué era la premiere”, comentó entre risas. Asmismo, apuntó que “como iba a ser la única chilena, opté por utilizar el vestido de una diseñadora chilena: Javiera Jordan”.

“Pasó que justo la semana antes, Florence Pugh utilizó un vestido con un estilo similar en los Óscar, aunque el mío lo tenía planeado hace dos semanas. Cuando pasé por la alfombra roja, muchas influencers de moda me preguntaban de quién era mi vestido”, recordó.

Sin embargo, lo más difícil, fue guardar el secreto. Originalmente, solo lo sabía ella y Juan Pedro Verdier, su esposo. “Entonces, cuando estaba muy nerviosa y ansiosa, lo miraba y le decía ‘amor, me voy a ir a París"”, comentó, recordando su emoción por la experiencia.