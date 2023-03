Un nuevo meme de Pedro Pascal ha sido viral durante las últimas semanas. Si bien, el actor chileno en sí se ha mantenido en las tendencias desde el estreno de The Last Of Us, este meme en particular tiene un trasfondo que no todos conocían hasta que se volvió masivo.

Se trata de un video donde aparece Pascal junto al actor estadounidense Nicolas Cage. Allí se puede ver ambos en un auto con expresiones bastante destacables y distintas entre sí.

Por un lado, se puede ver a Cage con un semblante serio, casi consternado, mientras que Pedro Pascal sonríe ampliamente y tiene una mirada de locura.

Y es que los internautas han usado incansablemente este extracto durante los últimos días, especialmente para describir situaciones cómicas, como experiencias con amigos y conductas impulsivas que llevan al caos.

Pero ¿de dónde viene esta escena?. Resulta que Pedro Pascal y Nicolas Cage protagonizaron una película juntos en 2022 “The Unbearable Weight of Massive Talent”, que en español se traduce como “El insoportable peso de un talento descomunal”.

Nicolas Cage habló sobre su meme con Pedro Pascal

En la película se desenvuelven en una comedia de acción donde Cage interpreta a un actor que perdió la pasión por su profesión, hasta que se encuentra con un impulsivo millonario que tiene una oscura historia por la que está siendo buscado por el gobierno.

La escena que se transformó en meme, corresponde a uno de los instantes finales de la película, pero ahora cuenta con cientos de significados luego de que el curioso humor de internet se apoderara de ella.

Incluso Nicolas Cage comentó el meme, reconociendo que no se entera mucho de lo que ocurre en redes sociales. “No entiendo mucho de este mundo viral, no estoy realmente en línea, pero escuché de eso, escuché que algo estaba pasando”, señaló en una entrevista.