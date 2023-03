A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami (MEO) quiso compartir su propia percepción del éxito de HBO Max, The Last of Us, asegurando que el guion “tiene errores gruesos”.

El político, que utiliza dicha red social tanto para hablar de temas de actualidad como para unirse a ciertas tendencias, quiso recomendar la serie protagonizada por Pedro Pascal compartiendo su percepción de la ficción.

“Acabo de terminar la temporada de The Last of Us. No me mató para ser honesto, tiene errores de guion gruesos”, dijo de partida.

“Eso sí, nuestro actor chileno (Pedro Pascal) me pareció fascinante. Ella, la otra protagonista (Bella Ramsey), fascinante”, añadió entonces.

De acuerdo a Enríquez Ominami, la serie “está muy bien actuada”. “No sé si es tan bueno el guion, pero debo decir que caí rendido igual”, cerró en el video.

The Last of Us emitió su capítulo final el domingo 12 de marzo, que acabó con críticas divididas. La ficción se basó en el videojuego homónimo, que narra la aventura de Joel, quien se encuentra en la misión de llevar a Ellie, una adolescente, hasta un refugio de Las Luciérnagas.

A su vez, la agrupación busca poder crear una cura para las infecciones del hongo cordyceps, que acaba transformando a los seres humanos en seres grotescos y con sed de sangre.

El capítulo final acabó marcando un récord de audiencia de 8,2 millones de usuarios durante las primeras horas de su emisión.