Ya quedan pocos días para el último capítulo de la primera temporada de The Last Of Us, la serie de HBO Max que inspirada en el videojuego de 2013 se tomó las tendencias de inicio de 2023. Ahora, la actriz Ashley Johnson, que interpretó a Ellie en el juego, también será parte de esta historia.

Y es que para el desarrollo del videojuego, no fue precisamente una niña tras la voz y movimientos de la Ellie original. Ashley Johnson tenía 29 años cuando interpretó al personaje y 10 años después será nada más y nada menos que la madre de Ellie en la serie.

Si bien, ya se conocía su participación, fue esta semana que HBO reveló algunas de las primeras imágenes de lo que veremos del personaje, que nos mostrará el pasado, cuando Ellie estaba a punto de nacer en medio de este mundo apocalíptico.

El primer vistazo adelanta la compleja situación en la que se encontraba la madre de Ellie poco antes de dar a luz, aunque se desconocen mayores detalles de la trama del capítulo, que fue llamado “Look for the Light”.

Ashley Johnson y Troy Baker en la serie

Ashley Johnson no fue la única original del videojuego que tuvo su lugar en la serie, en el capítulo 8 también fue posible ver al mismísimo Troy Baker como “James”, un personaje perteneciente a la secta de David.

Y es que Baker fue quien dio vida a Joel en la producción del videojuego, que si bien no guarda mucho parecido físico con el personaje, fue quien actuó sus movimientos y voz, mientras que su apariencia fue modificada posteriormente y en la serie, la tarea recayó en Pedro Pascal.

El actor, que también es músico, fue ampliamente reconocido por su rol como Joel cuando se estrenó The Last Of Us en 2013, que premiado por la crítica, catalogó al protector de Ellie como uno de los personajes mejor escritos para un videojuego.

Cabe recordar que, el último capítulo de la exitosa primera temporada de la serie será emitido el domingo 12 de marzo a las 22:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay a través de la plataforma de streaming HBO Max y la señal de cable HBO.