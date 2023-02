Un detalle que pasó casi desapercibido en el último capítulo emitido de The Last of Us, no quedó invisible a la vista de los fans de la serie, que se percataron del error e inmediatamente lo postearon en redes.

Y es que los seguidores del drama apocalíptico, alegaron que no es primera vez que HBO deja pasar un error como este, recordando otros memorables como un vaso de Starbucks en la última temporada de Game of Thrones o los dedos mal editados del Rey Viserys en House of the Dragon.

Fue en una de las primeras escenas del capítulo, después de que Joel y Ellie salieron de la casa de la pareja de ancianos que les dio las indicaciones que finalmente los llevarían al lugar donde se encontraba Tommy.

En el camino, los protagonistas debían atravesar un paisaje de nieve, donde se encontraron con un puente. Fue en una de las tomas mientras caminaban por el lugar que pudo verse en una esquina al equipo de grabación de la serie.

El plano permanece en pantalla durante solo unos segundos, pero fue suficiente para que algunos notaran que allí se podía ver a parte del equipo de rodaje haciendo sus labores.

Fue el usuario de Twitter @stjguitarist quien se percató del error en The Last of Us primero y etiquetó a Neil Druckmann, creador del videojuego, para hacer notar el pequeño error.

“Brillante episodio. Sin embargo, es posible que desee corregir y volver a cargar. Puedes ver al equipo de filmación en esta toma”, tuiteó. Sin embargo, al momento HBO no se ha pronunciado al respecto.