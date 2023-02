Este jueves se estrenó Ant-Man & The Wasp: Quantumania, la tercera parte de esta saga co-protagonizada por Evangeline Lilly, quien da vida a Hope Van Dyne, la Avispa del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y la actriz ya está mirando hacia el futuro, incluso proponiendo una película encabezada por su personaje y no como compañera del Hombre Hormiga encarnado por Paul Rudd. Y, según explicó a BioBioChile, la actriz ya tiene claro de qué le gustaría que se tratase esta potencial historia.

“Creo que si la Avispa protagonizara su propia película, lo que realmente me gustaría explorar es algo que fue insinuado en la primera película, cuando Hank le da su auricular y ella opaca toda la cocina con hormigas y apagó toda la luz de las ventanas y del techo”, recordó.

En dicha escena, su personaje en un arrebato intenta probar a su padre que ella es la persona idónea para la misión de detener los planes del antagonista, Darren Cross.

“Ahí hay indicios de una oscuridad en su interior. Por supuesto, ésta viene del dolor de perder a su madre, y de verse distanciada de su padre, heridas que ya ha sanado, pero aún me siento como ‘¿qué fue eso?’. Quiero explorar eso, quiero saber más sobre el lado sombrío de Hope”, defendió.

La nueva experiencia en Quantumania

Durante la grabación de esta nueva entrega, relató, debió por primera vez actuar con un sistema pionero desarrollado por la empresa de efectos especiales Industrial Light & Magic, usada por primera vez en The Mandalorian y estrenada en Marvel mismo durante la producción de Thor: Love and Thunder.

El propósito de esta tecnología es lograr una mayor inmersión en una industria acostumbrada a los sets de grabación con dichos paneles verdes o azules.

“Esta película tenía una tecnología llamada el Volumen, que no habíamos usado antes en ninguna de las otras Ant-Man. Esa fue mi experiencia favorita, junto con trabajar junto a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Bill Murray”, confidenció la artista.

Describió este ‘escenario’ como “un “set en que las paredes y el techo estaban cubiertos con miles de pantallas LED que proyectaban las imágenes de cual sea el mundo, universo o espacio cuántico en que estábamos durante la escena. Así que en vez de la pantalla verde, pude actuar en el Reino Cuántico”. Es decir, el ‘microverso’ subatómico en el que ocurre casi la totalidad de la acción en Quantumania.

“Es la primera vez que trabajaba con eso, y lo amé”, expresó Lilly.

La Avispa, puro estilo

Aunque Hope no es la Avispa original ni un personaje proveniente de los cómics, siendo ésta su madre Janet Van Dyne, Evangeline Lilly afirma inspirarse mucho en su apariencia en las viñetas por cuanto ésta es clave para su caracterización.

Tal vez compitiendo con Iron Man, la Avispa es conocida por las innumerables variaciones que su traje superheróico ha tenido a lo largo de sus 60 años de publicaciones. Y la actriz afirma haber tenido voz a la hora de decidir cómo se vería Hope Van Dyne en la pantalla.

“En parte siempre estoy pensando sobre dónde está el personaje y cómo quiero caracterizar eso, y en esta película ella está encabezando su propia compañía. Entonces quería un cabello sensato en el cual no tenga que invertir mucho tiempo porque está muy enfocada en su trabajo”, comenzó detallando Lilly respecto de este proceso.

Pero fue más allá: “También, para mí, hay dos otros elementos involucrados. Uno es que me afeité la cabeza hace cuatro años, así que no tenía mucho cabello. Entonces teníamos que decidir entre una peluca o un corte ‘pixie’. Y no me gusta usar pelucas, generalmente en películas prefiero tener mi propio cabello”.

“Siempre voy a los cómics originales y me gusta inspirarme en ellos. Entonces, para la primera película, tenía un corte clásico de Janet Van Dyne en los cómics, y luego para la segunda película ganó (el director) Peyton Reed. Él quería que esté fugitiva y sin un peinado”, recordó.

Sin embargo, en esta tercera entrega, pudo volver a su inspiración original: “Pero en la tercera película volví a los cómics para más inspiración, y pensé ‘bueno, ese es otro corte clásico de Avispa con el muy clásico traje amarillo con negro. Había imágenes icónicas de los cómics que quise honrar y homenajear”.