En conversación con BioBioChile, el director de Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Peyton Reed, explicó algunos de los detalles que revelará esta nueva entrega sobre el Reino Cuántico, tan importante para el Universo Cinematográfico de Marvel pero sólo ahora explorado en mayor profundidad.

Peyton Reed cierra con Ant-Man & The Wasp: Quantumania su primera trilogía como director, a cargo de las historias del “Hombre Hormiga”. En el clímax de la primera, dio un vistazo al Reino Cuántico; en Endgame, los Avengers lo navegaron para viajar en el tiempo; y en la secuela, el Dr. Hank Pym dio un paseo para ir por su amada perdida, Janet Van Dyne.

Pero para esta nueva entrega que se estrena en Chile este jueves, adelanta Reed, “iremos más profundo que nunca” en este ‘microverso’ tan clave para el Universo Cinematográfico de Marvel.

“El proceso de crear el Reino Cuántico fue lo que me entusiasmó tanto de esta película. Es muy diferente a las anteriores dos Ant-Man en ese sentido”, indicó el director en conversación con BioBioChile en Brasil, donde llegó para participar de la Comic Con de Sao Paulo.

En el proceso, relató, “tuve la oportunidad de trabajar con algunos artistas y diseñadores increíbles, para sentarme e intentar descifrar cómo se ve el Reino Cuántico. Estamos yendo más profundo que nunca, entonces nos preguntamos ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los diferentes mundos y secciones? ¿Cómo viajas a través de ellos? ¿Cómo se ven las criaturas? ¿Cuáles son los ecosistemas y sociedades ahí abajo? Y luego en términos de la política del Reino Cuántico, y la presencia de Janet Van Dyne ahí por 30 años”.

“Ella tiene un pasado, entonces pensamos cuál es su historia y cómo los nativos la ven. Eso fue muy emocionante de hacer, realmente construir un lienzo gigante de ciencia ficción sobre el cual contar la historia”, explica entusiasmado Reed.

Nuevos personajes, nuevas locaciones

Algunos de los elementos presentados en el Reino Cuántico, y adelantados en los trailers, son sacados directamente de las viñetas, aunque no hayan estado originalmente vinculados a este universo subatómico. Uno de ellos es MODOK, un personaje particularmente complicado de adaptar.

Consultado sobre lo que puede ‘legalmente’ revelar sobre él, Reed es escueto: “Bueno, MODOK está en nuestra película, puedo decirte eso”.

“Recuerdo de niño ver a MODOK en los cómics y espantarme con este personaje que tiene una cabeza gigante que parecía estar metida y calzada a punta de ingeniería en esta silla, este ‘Organismo Mecanizado Diseñado Sólo para Matar’ (Mechanized Organism Designed Only for Killing). ¿Qué es eso?”.

Respecto de él, indicó, “ha habido discusiones por mucho tiempo sobre cómo traerlo al Universo Cinem-atográfico de Marvel, y sobre cómo sería. También, tonalmente, es una cosa muy loca y desconcertante. Entonces, fue un desafío divertido, para el cual tuvimos una idea muy específica sobre cómo hacerlo e integrarlo en la historia”.

Sí anticipó que su caracterización no tiene nada que ver con su interpretación en el reciente videojuego Marvel’s Avengers. “Es algo único para nuestra película”, acota.

En tanto, respecto de la enorme ciudad conocida como “Cronópolis” en los cómics y que parece ser la inspiración para unas enormes instalaciones mostradas en los tráilers.

“Bueno, Kang tiene una base de operaciones en el Reino Cuántico. Ese fue otro desafío muy emocionante de diseñar, y cómo Kang… en los cómics tiene tecnología del siglo XXX, entonces tuvimos que pensar cómo su tecnología del futuro se ve, qué hace y cómo la utiliza. A nivel de diseño y de dramatismo fue, otra vez, una de las cosas más intensas que hemos tenido que hacer funcionar en la película”, explica el cineasta.

El “sello Peyton Reed”

Si por algo se han definido los últimos años del Universo Cinematográfico de Marvel -con sus altos y bajos, para bien y para mal- ha sido por, gradualmente, dar una mayor libertad a los directores a la hora de impregnar las películas y series con sus sellos personales.

Así lo hizo Chloé Zhao en Eternals, Sam Raimi en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, James Gunn en las Guardianes de la Galaxia y Taika Waititi en Thor, así como los directores de las series de Disney+. Cuestionado sobre cómo lo haría él, Peyton Reed fue tajante: “Creo que todas las películas de Ant-Man son películas ‘hechas por mi"”.

“Tienen mi sensibilidad comédicamente, pero también en términos visuales, cómo grabo las películas, y particularmente con comedias, me gusta que la cámara sea cómplice de la comedia. No estás sólo preparando una toma y grabando a un sujeto siendo divertido, sino que la cámara debe ser parte de eso”, sostuvo.

Asimismo, también es importante “la forma en que escenifico secuencias de acción, particularmente en las películas de Ant-Man, consideramos mucho dónde ponemos la cámara. También para los momentos de crecimiento o empequeñecimiento, o en la película anterior la persecución con autos que cambiaban de tamaño, lo hicimos grabando de una forma muy, muy específica”.

En cuanto a su sensibilidad comédica, sostuvo que “por eso es que amo hacer las películas Ant-Man, porque me da una oportunidad de hacer comedias, pero también expresar mi amor por la ciencia ficción, particularmente en esta película. Ciencia ficción dura, y realmente mezclar las dos cosas” todo “a una escala mucho más grande” como permite trabajar con los recursos de Marvel actualmente. “Para nosotros es fantástico”.