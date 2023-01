“Dug Days: Carl’s Date” se titula el nuevo cortometraje de Pixar que mostrará en pantalla una desconocida historia de Carl Fredricksen, el recordado protagonista de la película animada “Up”.

La trama girará en torno a la primera cita amorosa del adulto mayor tras la muerte de su esposa, Ellie, cuyo deceso también empuja el exitoso largometraje de 2009.

Se trata de un nuevo episodio de la saga “Dug Days”, que mediante diversos cortometrajes pretende cuenta historias alrededor del famoso protagonista de “Up”.

Para su realización, desde Pixar ficharon al recientemente fallecido Ed Asner, actor que con su voz dio vida a Carl Fredricksen en la película animada.

“Y sí, el gran Ed Asner grabó nuevas líneas para este episodio antes de fallecer. Hizo un trabajo increíble”, escribió en su cuenta en Twitter Bob Peterson, el histórico animador de Pixar.

El cortometraje debutará en la plataforma de streaming Disney+ este 10 de febrero, como parte de la cartelera de lanzamientos que alista la firma para 2023 (“Loki”, “Peter Pan”, “Wendy” y “The Mandalorian”, entre otros).

