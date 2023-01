Uno de los colegas del actor Paul Anderson en “Peaky Blinders”, la exitosa serie de BBC, elevó una denuncia por “comportamiento inapropiado” a las autoridades de la producción. Estos hechos, habrían ocurrido durante las grabaciones del programa.

La acusación se hizo pública mediante un artículo del tabloide británico The Sun, donde detallan que el intérprete negó los hechos que se le adjudican. Por su parte, la estación pública inició un sumario interno al respecto.

“Paul ha tenido que lidiar con un problema fuera del set después que se hiciera un reclamo en su contra, que él niega por completo. Por supuesto, se está investigando a fondo”, señaló una fuente anónima desde el interior de “Peaky Blinders”.

Sobre la participación de Anderson en la película que se alista sobre la serie, o de una posible marginación de ella, señaló: “Aún es pronto para lo de la película, el rodaje no ha comenzado, por lo que sería posible reescribir y modificar el guion y la historia para explicar su ausencia”.

Otra fuente, esta vez ligada a la producción, comentó: “No vamos a hablar de nadie en particular, pero es demasiado pronto para definir, en esta etapa, quién estará en la película”.

En 2022, el actor Cillian Murphy adelantó que el guion del filme estaba “cerca” de ser terminado: “Todavía no lo he leído, pero ese es el plan, el plan es hacer una película y continuar la historia pero en el mundo cinematográfico, no en la televisión”.

“La parte televisiva de la historia ya está terminada. Si hay más historias que contar, estaré allí. Yo no he leído el gion todavía, pero aparentemente está cerca”, apuntó.