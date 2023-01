“Black Panther: Wakanda Forever” fue la segunda película más taquillera del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) del pasado 2022, y ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming, Disney Plus.

Vale recordar que el guion de la cinta debió ser modificado luego de la repentina muerte del protagonista de la primera parte, Chadwick Boseman, a causa de un cáncer, en agosto del 2020.

¿Cuándo se estrena Black Panther: Wakanda Forever en Disney Plus?

El 26 de octubre pasado fue el estreno oficial en cines de “Black Panther: Wakanda Forever” (Pantera Negra: Wakanda por siempre), la que ya tiene una fecha confirmada para llegar al catálogo de Disney Plus.

De acuerdo a lo informado por la misma plataforma de streaming, la película número 30 del MCU, se estrenará el 1 de febrero del 2023.

Cabe consignar que esta información es válida, al menos, para la versión de Estados Unidos, ya que en la de América Latina, solo se informa que el estreno será pronto.

¿Cómo le fue a Black Panther 2 en taquilla?

La taquilla mundial cerró el 2022 con “Black Panther: Wakanda Forever“, en el sexto lugar en el mundo, de acuerdo a lo informado por el sitio especializado, Box Office Mojo.

La producción logró recaudar sobre los 820 millones de dólares por el concepto de venta de entradas a los cines alrededor de todo el planeta.

La cinta fue superada por más de 120 millones de la divisa estadounidense por la película “Minions: The Rise of Gru”, y quedó muy lejos de los más de mil 400 millones recaudados por “Avatar: The Way of Water” y “Top Gun: Maverick”.

En cuando al MCU, “Black Panther 2” fue la segunda más taquillera, superada por “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que quedó en el cuarto sitio del listado general de la taquilla.