El músico y actor Donald Glover, conocido también como Childish Gambino se sumó recientemente a los villanos del universo de Marvel. Ahora, se alista para el rodaje de una película donde interpretará a uno de los tantos enemigos de Spider-Man.

Así lo informó The Hollywood Reporter el viernes, desde donde informaron que Glover dará vida a Hypno-Hustler, un particular villano que combate Spider-Man en los cómics.

El enemigo en cuestión, apareció por primera vez en 1978 y se trata de un músico, tal como Gambino. En la ficción se llama Antoine Desloin y es el cantante principal de la banda ‘Mercy Killers’, donde también se apoda Hypno-Hustler.

El villano tiene como capacidad hipnotizar a otros con su música y se protege de ella usando unos característicos audífonos.

Por el momento, el guion de la película está aún en desarrollo, en manos de Myles Murphy, el hijo del actor y comediante Eddie Murphy.

No es la primera vez de Donald Glover en Marvel

Si bien este villano musical no es uno de los más importantes dentro del mundo de Spider-Man, los medios especializados apuntan a que Donald Glover podría ser quien logre reivindicarlo y llevarlo a otras producciones más grandes en el futuro.

Esta no sería la primera vez que el intérprete de This is America se vincula con el superhéroe arácnido y el MCU. De hecho en 2017 tuvo un cameo en Spider-Man: Homecoming, donde Tom Holland es Peter Parker.

Además, en 2018 fue la voz tras Miles Morales, en Spider-Man: Into de Spider Verse, la película animada que en 2023 estrenará su segunda entrega.