La tarde de este martes, se estrenó el esperado primer tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse, la segunda parte de la historia animada de Miles Morales que llegará a los cines en 2023, como indica este adelanto.

El tráiler muestra que en este segunda entrega, Morales deberá equilibrar su vida de superhéroe arácnido con sus otros deberes, como la escuela y lo que conlleva ser un adolescente.

Las imágenes también confirmaron el regreso de Peter B. Parker y Gwen, quienes lo acompañaron en la primera película. Además, esta vez será Miles el que se moverá por otros multiversos, conociendo a otros como él.

De hecho, una de las escenas más épicas del tráiler muestra a Miles escapando de decenas de diferentes Spider-Man de otros multiversos.

Así mismo, se confirmó la aparición de otros arácnidos icónicos de los cómics, como lo es Spider-Woman, que aparece montando una motocicleta y luchando con el villano Vulture.

Esta sería la primera vez que Spider-Woman o también llamada Jessica Drew, que comenzó a ser parte de los cómics en 1977, aparece en las producciones cinematográficas de la franquicia.

Por el momento se conoce que Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en los cines el 2 de junio de 2023 y que el villano de esta próxima aventura será “The Spot”, que por el momento no vimos en este adelanto.