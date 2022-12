James Cameron acaba de estrenar su más reciente producción, “Avatar 2: The Way of Water”, ante la expectación del público por saber si será una de las películas más taquilleras de la historia, al igual que su antecesora, que se mantiene como la cinta con mayor recaudación, a pesar de haber sido destronada por un lapo de 2 años.

En concreto, las 10 películas con mayor recaudación por concepto de venta de boletos en los cines de todo el mundo, suman un monto que supera los 18 mil millones de dólares. Solo las dos primeras representan casi 1/3 del total.

Avatar y su regreso al primer puesto en la taquilla

En el 2009, los cines comenzaron a proyectar la película “Avatar“, la que sorprendió al público por sus increíbles efectos especiales, lo que la llevó a la cima de la taquilla mundial.

Así, su director James Cameron, batió su propio récord y destronó a “Titanic” de 1997 -también dirigida por él- como la cinta que mayor recaudación tuvo en la historia, por concepto de boletos vendidos.

De este modo, el canadiense ostentaba los dos primeros lugares de las películas más taquilleras, en lo que iba escrito de la historia cinéfila.

Pero llegó el 2019, año en que se estrenó “Avengers: Endgame”, la conclusión de una larga lista de cintas previas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Con esto, “Avatar” y “Titanic” quedaron relegados al segundo y tercer puesto, respectivamente.

Sin embargo, el 2021, preparando el lanzamiento de “Avatar: The Way of Water“, la primera parte se reestrenó en distintas partes del mundo, lo que le devolvió el título de la película más taquillera.

¿Cuáles son las 10 películas más taquilleras y su recaudación?

De acuerdo a los datos publicados por Box Office Mojo, un sitio web dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla que consiguen las películas, el top 10 es el siguiente (en miles de millones de dólares):

1. Avatar (2009): 2,9

2. Avengers: Endgame (2019): 2,7

3. Titanic (1997): 2,2

4. Star Wars: Episode VII (2015): 2,06

5. Avengers: Infinity War (2018): 2,04

6. Spider-Man: No Way Home (2021): 1,9

7. Jurassic World (2015): 1,67

8. El Rey León (2019): 1,66

9. The Avengers (2012): 1,58

10. Rápido y Furioso 7 (2015): 1,51

Mención a Top Gun: Maverick

En esta nota, vale hacer una mención especial a “Top Gun: Maverick”, la película más taquillera en lo que va del 2022, que está a punto de acabar.

La secuela protagonizada por Tom Cruise recaudó más de 1.400 millones de dólares, lo que la ubica en el puesto 11 del ránking, a solo un escalafón de entrar al top 10.