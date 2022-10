Este martes, Disney+ lanzó el trailer del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, el cual, al igual que los especiales de sitcoms de antaño, contará con un invitado especial y una historia centrada en las fiestas de fin de año.

El video, de poco más de un minuto, trae de regreso al equipo liderado por Star-Lord tras los hechos vividos en Avengers: Endgame y Thor: Love and Thunder, tras la desaparición de Gamora.

Es este mismo suceso que tiene al líder del equipo, de nombre real Peter Quill, deprimido. Por esto, el grupo habla de cómo en aquellas fechas, el planeta Tierra celebra Navidad.

“Peter está muy deprimido porque Gamora se fue (…) Quizá si vamos a la Tierra por un realmente maravilloso regalo de Navidad, él estará feliz”, comenta Mantis.

Así, Mantis viaja al planeta terrestre acompañada de Drax, mientras que Rocket Racoon y Groot se quedan a preparar lo que esperan, sea una fiesta navideña legendaria.

“El regalo perfecto está a una galaxia de distancia”, asegura el adelanto, a lo que se ve que la dupla en la Tierra ya decidió su obsequio ideal: el actor Kevin Bacon, conocido por protagonizar la película de los 80 Footloose.

And, yes, when I said the #GotGHolidaySpecial was going to debut my new favorite MCU character, that favorite character is Kevin Bacon. @kevinbacon

— James Gunn (@JamesGunn) October 25, 2022