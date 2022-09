El director Miguel Sapochnik abandonará "House of the Dragon" para la segunda temporada de la serie de HBO. “Trabajar dentro del universo de Game of Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio", señaló a modo de despedida.

Uno de los creadores y showrunners de la nueva serie “House of the Dragon”, Miguel Sapochnik, no será parte de la segunda temporada de la exitosa precuela de “Game of Thrones”.

La sorpresiva noticia fue revelada por el portal de The Hollywood Reporter, donde se especifica que se alejará parcialmente del programa luego de tres años a cargo de las directrices creativas.

Las razones del alejamiento, a su vez, se explican en el tiempo que Sapochnik dedicó a la trama de HBO, lo cual habría provocado un “cansancio” en el autor. Esto, luego de haberse hecho cargo personalmente de la dirección de tres episodios, incluido el primero.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon”, apuntó mediante un comunicado difundido por el portal.

“Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores”, añadió Miguel Sapochnik, quien seguirá apareciendo como productor en los créditos de la serie.

Por estos días, el nuevo estreno de la franquicia trae más que buenos dividendos para HBO. Esta semana, se confirmó que sy segundo capítulo registró un 2% más de televidentes que el primero.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver”, señaló Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

Cabe recordar que el primer episodio de la producción, estrenada el domingo 21 de agosto por HBO Max y HBO, tuvo la mayor audiencia de la historia para una nueva serie original de la cadena.