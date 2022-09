"Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version" debutó hoy en salas de cine de Estados Unidos. Hasta el momento, el filme no tiene fecha de estreno en Chile.

“Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version”, la versión extendida de la exitosa película del Marvel Studios, tendrá una nueva escena post-créditos que intentará resolver una de las incógnitas que dejó en pantalla.

El filme, que muestra escenas eliminadas del largometraje de 2021, incluye en total 11 minutos de material inédito. De aquel metraje proviene el nuevo segmento siguiente a los créditos, que reemplazará al tráiler de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” que venía en “Spider-Man: No Way Home”.

De acuerdo al portal Comicbook, esta vez la escena se centrará en el hechizo que “Doctor Strange hizo para que el mundo olvidara a Peter Parker, presentando a Betty Brant en su último segmento de noticias antes de la graduación”.

“Vemos fotos tomadas de la clase, incluido el decatlón y el viaje a Europa que se ven en Spider-Man: Far From Home. Sin embargo, en todas las imágenes falta Peter Parker (Tom Holland), lo que significa que el hechizo del Doctor Strange no solo hizo que todos olvidaran que Peter Parker era Spider-Man, sino que también lo eliminó mágicamente de elementos físicos, como imágenes”, detalla el reporte.

La secuencia intenta explicar una de las principales dudas que dejó el estreno de No Way Home: la praxis del hechizo sobre el olvido de Peter Parker, a pesar que su escena final con MJ, en parte, lo desliza.

Días atrás, fue publicado un video promocional de “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” que reunió a los tres intérpretes del héroe arácnido: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, en un diálogo donde cada uno habló de sus aproximaciones al personaje.

“Soy un gran admirador de Tom, de esas películas y de Andrew. Entonces, definitivamente fue intrigante. Pero claro, también pensaba: ‘Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí (los tres)?’… Realmente aprecié todo lo que se compartió”, recordó Maguire.

“Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” y su nueva escena post créditos debutaron este viernes 2 de septiembre en salas de cine de Estados Unidos. Hasta el momento, el filme no tendrá estreno en Chile.